Seljord tok ledelsen ved Stephen Gaston Kalavo etter bare åtte minutter, men Thomas Hogstad sørget for balanse i Gjerpen-regnskapet da han satte inn 1-1 ni minutter senere. Kim-André Wågene Espelid ga Gjerpen ledelsen etter 27 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Målshow i andre omgang

Fabian Thøgersen sørget for Gjerpen-jubel da han satte inn 3-1 noen minutter ut i andre omgang, og Espelid satte ballen i nettet og økte ledelsen etter et kvarter av andreomgangen. Ni minutter senere reduserte Marius Greiner til 2-4 for Seljord. Etter 77 minutter scoret Hogstad sitt andre mål da han gjorde 5-2, og Gjerpen økte ledelsen da Henrik Taalesen satte ballen i nettet ti minutter senere. Dermed var stillingen 6-2. Ett minutt før slutt reduserte Seljord ved Mathias Ladiszlaidesz. Andreas Dalen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-3 for Gjerpen ett minutt på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-3.

Gjerpens Kim-André Wågene Espelid, Kapil Dhimal og Fabian Thøgersen pådro seg gult kort. For Seljord fikk Marius Greiner gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Gjerpen nummer to på tabellen med tolv poeng, mens Seljord er på tiendeplass med tre poeng.

Jarle Wormdahl dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gjerpen spiller mot Tollnes 2 21. mai, mens Seljord spiller neste kamp mot Sannidal to dager senere.