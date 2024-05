Etter elleve minutters spill tok Sund ledelsen ved Jonas Grønli Forland, og Sund doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Sund økte ledelsen da Even Øvretveit Mortensen satte ballen i nettet etter 34 minutter. Dermed var stillingen 3-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 3-0.

Dominerte i andreomgang

18-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Sund tre minutter etter hvilen, og Forland sikret seg hattrick da han la på til 5-0 fire minutter senere. Etter 68 minutters spill la Even Hamre på til 6-0 for hjemmelaget, og fire minutter senere økte samme lag ved Oskar-André Heggelund. Etter 79 minutter var Øygarden uheldig og scoret selvmål. Seks minutter senere fullførte Mortensen sitt hattrick. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 9-0.

Matheo Knarvik Fjeldstad fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Etter tirsdagens kamp er Sund nummer fire på tabellen med sju poeng, mens Øygarden er på åttendeplass med null poeng.

Mohammed Ali Mohammed Sachit Al-Farhani var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sund møter Lyngbø 2 21. mai, mens Øygarden spiller neste kamp mot Nest-Sotra.