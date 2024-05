Følgende spillere scoret for Kårvåg/Havørn: Oliver Slatlem.

Målscorere for Surnadal: Akiri med tre mål, Per Emil Røen med to mål og Emmanuel Lasio.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Topper serien

Etter onsdagens kamp er Surnadal på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Kårvåg/Havørn ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Arild Ødegård var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 14. mai. Surnadal skal spille mot FCK 3, mens Kårvåg/Havørn møter Tingvoll.