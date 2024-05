Freja Amundsen sendte Tromsø i ledelsen etter 28 minutter. Ved pause sto det 1-0.

Målshow i andre omgang

Tromsø var på farten igjen noen minutter etter sidebytte. De doblet ledelsen da en av lagets spillere satte inn 2-0, og Tromsø rykket ytterligere ifra da Henriksen økte ledelsen etter 46 minutters spill. Amundsen la på til 4-0 for Tromsø to minutter senere, og Henriksen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for samme lag etter 53 minutter. Krokelvdalen reduserte til 1-5 ved en spiller like etterpå. Tromsø-keeperen sikret seg hattrick da hun la på til 6-1 etter 65 minutters spill, og samme spiller scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 7-1 tre minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-1.

Slik spilles neste runde

Henrik Hansen Steffensen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Krokelvdalen måle krefter med Kvaløya 13. mai. Tromsø møter Kvaløya 4. juni.