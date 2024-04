Agnes Lenore Neu-Bysheim ga Osterøy 2 ledelsen tidlig i oppgjøret etter bare åtte minutters spill, og en spiller scoret og doblet ledelsen for Osterøy 2 to minutter senere. Hesjedal-Johannessen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 et kvarter før sidebytte. Vilde Birkeland Johnsen utlignet da hun satte inn 2-2, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-2.

Hadde grunn til å juble

Hesjedal-Johannessen scoret igjen da hun gjorde 3-2 noen minutter etter hvilen, men Neu-Bysheim utlignet til 3-3 da hun satte ballen i mål etter 48 minutter. Hesjedal-Johannessen sikret seg hattrick da hun ordnet 4-3 rett etterpå, men etter 52 minutters spill var hattricket et faktum for Neu-Bysheim. Ronja Andreassen Rabben sørget for at Stanghelle/Dale/Vaksdal tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 65 minutter, og to minutter senere scoret Guro Sandal Furubotn for Stanghelle/Dale/Vaksdal. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-6.

Spennende runde i vente

Hjemmelag må skaffe dommer var dagens dommer.

Osterøy 2 spiller neste kamp mot Njardar/Tysnes 14. april, mens Stanghelle/Dale/Vaksdal spiller mot Valestrand Hjellvik 2 to dager senere.