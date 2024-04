KFUM tok ledelsen da Lucas Sevland Løkkeberg scoret etter 35 minutters spill, men ni minutter senere utlignet Thomas Leikanger for Aalesund. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

KFUM så rødt

Erik Kjerstad Opshaug sendte Aalesund i ledelsen da han satte inn 2-1 etter 63 minutter, men KFUM utlignet til 2-2 da Løkkeberg satte ballen i mål like etterpå. Bortelagets Markus Ryberg Brattlie ble vist det røde kortet etter 70 minutters spill, men Anders Aarseth sørget for at KFUM tok ledelsen på nytt med sin scoring ti minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-3.

Aalesunds Opshaug, Ahmad Zaki Saidi og Jonas Høgset Jacobsen fikk gult kort. For KFUM fikk Løkkeberg og Aarseth gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Peder August Finholt Solevåg dømte kampen.

13. april er det ny kamp for Aalesund. Da møter de Rosenborg. KFUM skal måle krefter med Vålerenga samme dag.