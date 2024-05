Vigra 9er tok ledelsen da Emilie Helseth Førde scoret etter elleve minutter, men Mona Rindarøy Falkhytten sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 34 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Tok alle poengene

Kaymakci sendte Guard/Aksla 9er i føringen etter et kvarter av andre omgang, men Andrea Årseth sørget for balanse i Vigra 9er-regnskapet da hun satte inn 2-2 ti minutter senere. Etter 78 minutter scoret Kaymakci sitt andre mål da hun gjorde 3-2, og Sofia Karma Garnes Dahle sørget for at stillingen var 4-2 ni minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-4.

Guard / Aksla klatrer til femteplass

Etter mandagens kamp er Vigra nummer seks på tabellen med null poeng, mens Guard/Aksla er på femteplass med tre poeng.

Abubakar Abdullahi Ali dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Guard/Aksla bryner seg på Hareid 20. mai, mens Vigra spiller neste kamp mot Stranda dagen etter.