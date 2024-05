Engås sendte Tromsdalen i føringen etter kun ti minutter, og Tromsdalen-spilleren scoret igjen da han gjorde 2-0 fire minutter senere. Tromsdalen rykket ytterligere ifra da Jacob Ludvigsen økte ledelsen etter 23 minutters spill, og etter 40 minutter var hattricket et faktum for Engås. Etter halvspilt kamp var stillingen 4-0.

Målshow i andre omgang

Noen minutter etter hvilen scoret Engås igjen da han gjorde 5-0, og Lukas Lingrasmo Johannessen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Tromsdalen noen minutter ut i andre omgang. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, økte Tromsdalen ved Engås, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Johannessen satte inn 8-0. Samme lag økte ledelsen da Sander Schjølberg satte ballen i nettet etter 59 minutters spill. Dermed var stillingen 9-0. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 9-0.

Petter Slåtto og Ludvigsen pådro seg gult kort.

Tromsdalen serieleder

Tromsdalen står med full pott så langt denne sesongen.

Etter mandagens kamp ligger Tromsdalen på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Kvaløya 2 er på tiendeplass med null poeng.

Frode Kristoffersen var dommer.

I neste runde skal Tromsdalen måle krefter med Kvaløya 22. mai. Kvaløya 2 møter Kvaløya 28. mai.