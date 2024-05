Hamna tok ledelsen tidlig etter scoring av Emil Mykkeltvedt, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Hamna. Etter 28 minutter vartet Hamna-spilleren opp med hattrick, og Emil Mykkeltvedt økte til 4-0 for Hamna sju minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4.

Bortelaget dro ifra

En spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-4 åtte minutter ut i andre omgang. Seks minutter senere scoret Emil Mykkeltvedt igjen da han gjorde 5-1, og Felix Bakke Inderberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Hamna. En av lagets spillere reduserte for Skarp etter 53 minutters spill. Tre minutter før slutt økte Hamna ved Nikolai Sulo Ilmari Nystabakk, og ett minutt før slutt økte avstanden mellom lagene da Inderberg satte inn 8-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-8.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Skarp på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Hamna er på tredjeplass med fire poeng.

Kjell Birger Lorentsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Skarp måle krefter med Fløya 13. mai. Hamna møter Krokelvdalen 16. mai.