Da pausesignalet lød, hadde ingen av lagene fått ballen i mål. Dermed sto det 0-0 midtveis.

Dominerte etter hvilen

Sørfjell 2 var uheldig og gjorde selvmål seks minutter etter hvilen. Fire minutter senere ble vondt til verre for Sørfjell 2, da Robin Dahlskaas doblet ledelsen for Kristiansandkameratene. 24-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 63 minutters spill, og Ingebrigt Aas satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Kristiansandkameratene like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 4-0.

Kristiansandkameratenes Eivind Aalstad Laakso pådro seg gult kort.

Kristiansandkameratene serieleder

Etter søndagens kamp er Kristiansandkameratene nummer én på tabellen med 16 poeng, mens Sørfjell 2 er på tiendeplass med null poeng.

Heti Hoti var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sørfjell 2 måle krefter med Lillesand, mens Kristiansandkameratene møter Imås.