Live Haugen Mykland sendte Gjerstad i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, og seks minutter senere doblet Ingrid Swinburne ledelsen til Gjerstad. Etter 22 minutter reduserte Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød ved Bach, og Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød-spilleren sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Swinburne ga Gjerstad ledelsen igjen ti minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-3.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Etter 58 minutters spill fullførte Bach sitt hattrick, og Maja Kolodziej sendte Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød foran da hun satte inn 4-3 fire minutter senere. Et kvarter før slutt vartet Swinburne opp med hattrick. Fire minutter senere scoret Bach sitt fjerde mål da hun gjorde 5-4, og Mari Torgersen fant nettmaskene fem minutter før slutt. Linnea Håbestad satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå, og samme spiller la på til 8-4 for hjemmelaget ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-4.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter søndagens kamp er Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød nummer tre på tabellen med elleve poeng, mens Gjerstad er på andreplass med tolv poeng.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Gjerstad måle krefter med Randesund 2, mens Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød møter Trauma.