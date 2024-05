Allerede etter fire minutter tok Frøya 7er ledelsen ved Skadberg, men Kaja Renolen Haugen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 to minutter senere. Samme spiller sendte Øygarden 7er foran da hun satte inn 2-1 et kvarter før pause. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-1.

Frøya hadde grunn til å juble mot Øygarden

Etter 49 minutters spill utlignet Marthe Hansen for Frøya 7er, og Frøya 7er tok ledelsen på nytt da Skadberg scoret ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-3.

Frøyas Constanza Paola Basaure Mejias og Marthe Hansen pådro seg gult kort.

Fortsatt på fjerdeplass

Etter søndagens kamp er Øygarden på tredjeplass på tabellen med 15 poeng, mens Frøya er nummer fire med tolv poeng.

Marius Kristiansen var kampleder.

26. mai skal Øygarden møte Juristforeningen, mens Frøya møter Olsvik.