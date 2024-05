Ludvik Ridderseth sendte Reinen 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter et kvarter, og Johannes Richardsen Ytterstad doblet ledelsen for Reinen 2 da han satte inn 2-0 sju minutter senere. Ridderseth satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Reinen 2 etter 28 minutter, og Reinen 2 rykket ytterligere ifra da Enir André Bjerck Bersvendsen økte ledelsen sju minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 0-4.

Dommeren pekte på straffemerket

Fløya 2s Meron Rekka Ghilazghi scoret på straffe etter et kvarter av andreomgangen. Daniel Fossbakk Holmeslet la på til 5-1 for Reinen 2 sju minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-5.

Julian Magnus Johnsen Ramstad fikk se det gule kortet.

Tok over andreplassen

Etter kampen står både Fløya 2 og Reinen 2 med tre poeng.

Børge Botten var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Reinen 2 måle krefter med Kvaløya 2, mens Fløya 2 møter Kvaløya 2.