Leander Karlsen sendte Kvaløya 5 foran da han satte inn 1-0 etter 17 minutter. Kvaløya 5 scoret selvmål ti minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-1.

Tromsø 4 hadde grunn til å juble mot Kvaløya 5

Kvaløya 5 tok ledelsen 2-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, men Ken Li sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 fem minutter før slutt. Elmer Bjerkli-Karlsen sendte Tromsø 4 i føringen ett minutt før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-2.

Tok over fjerdeplassen

Etter onsdagens kamp er Tromsø 4 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Kvaløya 5 ligger på femteplass med fire poeng.

Roy-Helge Pettersen var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tromsø 4 prøver seg mot Reinen 20. mai, mens Kvaløya 5 spiller neste kamp mot Fløya 2 to dager senere.