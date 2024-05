Daniel Ailo Bær ga Tromsø 2 ledelsen etter 20 minutters spill, og etter 36 minutter doblet Nordmo ledelsen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Dro ifra

Etter 57 minutters spill la Isak Adolfsen på til 3-0 for Tromsø 2, og Nordmo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Tromsø 2. Konrad Kallhovd Hanssen reduserte for Kvaløya etter 80 minutter. Preben Leander Vikestad Jakobsen hadde akkurat entret banen da han satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 fire minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-1.

Kvaløyas Tobias Johan Schløpke og Tobias Løveng Hansen fikk gult kort.

Tromsø 2 serieleder

Kvaløya har tapt to strake kamper.

Etter onsdagens kamp ligger Tromsø 2 på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Kvaløya er på tiendeplass med tre poeng.

Michael André Mosæther Hagen var dommer.

25. mai skal Tromsø 2 møte Lyngen/Karnes, mens Kvaløya møter Skarp.