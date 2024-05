Anders Trønsdal Røen sørget for at Surnadal fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål allerede etter seks minutters spill, og Mads Georg Avset Sjøflot scoret og doblet ledelsen for Surnadal. Henrik Aasbø Kvande økte til 3-0 for Surnadal etter 17 minutter. Et kvarter før sidebytte fikk Dahle/Nordlandet straffe. Truls Harstad Dahl satte inn 1-3-målet. Like etterpå la Røen på til 4-1 for Surnadal. Noen minutter før hvilen fikk Surnadal straffespark, og samme spiller scoret 5-1-målet. Lagene gikk av banen på stillingen 1-5.

Bortelaget økte ledelsen

To minutter etter pause scoret Sjøflot igjen da han gjorde 6-1, og etter 73 minutters spill økte gjestene ved Birk Bæverfjord. To minutter før slutt fullførte Sjøflot sitt hattrick. Ett minutt på overtid ble avstanden mellom lagene redusert da Simen Dahl-Tolcsiner reduserte til 2-8. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-8.

Surnadal topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Dahle/Nordlandet på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Surnadal ligger på førsteplass med ni poeng.

Bjørn Enaasen var kampleder.

22. mai er det ny kamp for Dahle/Nordlandet. Da møter de FCK. Surnadal skal måle krefter med Molde samme dag.