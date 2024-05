Rosenborg fikk kampens første mål etter bare ni minutters spill da Borgersen satte ballen i nettet, men Thomas Leikanger utlignet da han satte inn 1-1 et kvarter før hvilen. Borgersen sendte Rosenborg foran igjen da han satte inn 2-1 etter 45 minutter. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-2.

Målbonanza etter hvilen

Tre minutter etter pause fullførte Rosenborg-angriperen sitt hattrick, og Ulrik Hald-Hernes la på til 4-1 for Rosenborg etter 63 minutters spill. Leo Dorsin økte til 5-1 for Rosenborg ti minutter senere, og gjestene rykket ytterligere ifra da Liam Luu økte ledelsen etter 78 minutter. Jacob Steen Erlandsen økte ledelsen for bortelaget da han satte inn 7-1 etter 90 minutters spill, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Patrik Tørset Johnsen satte inn 8-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-8.

Liam Luu pådro seg gult kort.

Rosenborg topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Aalesund på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Rosenborg ligger på førsteplass med tolv poeng.

Jan Erik Bratteberg var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Rosenborg måle krefter med Molde, mens Aalesund møter KFUM.