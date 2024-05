Vinsjevik ga Mandalskameratene ledelsen tidlig bare noen minutter ut i kampen, men Waranya Luangboonsin sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter kun seks minutter. Seks minutter senere scoret Vinsjevik igjen da hun gjorde 2-1, og etter 38 minutters spill fullførte Mandalskameratene-angriperen sitt hattrick. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1.

Redusering etter pause

Søgne scoret etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-2.

Kevine Habimana Kaspersen (Søgne) og Kari Kristensen (Mandalskameratene) fikk begge gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter torsdagens kamp ligger Mandalskameratene på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Søgne er på sjuendeplass med seks poeng.

Radoslaw Piotr Rokicki var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Mandalskameratene måle krefter med Donn 16. mai. Søgne møter Donn 24. mai.