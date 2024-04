Etter et kvarter tok Stordal 2/Ørskog 2 ledelsen ved Magnus Brautehaug, men Brækkan sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 et kvarter før hvilen. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Scoring fra elleve meter

Noen minutter ut i andre omgang scoret Sula-angriperen igjen da han gjorde 2-1, men Stordal 2/Ørskog 2 utlignet til 2-2 da Jonas Solheim Nicolaisen satte ballen i mål etter 63 minutter. Eirik Kobbevik Uren sendte Stordal 2/Ørskog 2 foran igjen da han satte inn 3-2 to minutter senere, men da det var spilt en halv time i andreomgangen, scoret Jonas Karlsbakk for Sula. To minutter på overtid fikk Sula straffespark. Brækkan scoret 4-3-målet. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-3.

Spennende runde i vente

Per Johann Hagen var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Stordal 2/Ørskog 2 måle krefter med Ellingsøy, mens Sula møter Ellingsøy.