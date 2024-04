Arna-Bjørnar tok ledelsen da Mathias Holstad Grimstad scoret etter 22 minutters spill. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0.

Målbonanza etter hvilen

Noen minutter ut i andre omgang ble vondt til verre for Tertnes, da Martin Tysse doblet ledelsen for Arna-Bjørnar. Joakim Vågenes Skjelbreid la på til 3-0 for Arna-Bjørnar etter 62 minutter, og Andreas Mikael Eide Søberg satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-0.

Tertnes' Roger Bergsvåg Koppang pådro seg gult kort.

Klatret til tredjeplass

Etter fredagens kamp er Arna-Bjørnar nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Tertnes er på niendeplass med tre poeng.

Lars Grønås Drange var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 27. april. Arna-Bjørnar skal spille mot Nordhordland, mens Tertnes møter Sund.