Robert Gregor Duncan ga Tigerberget 2 ledelsen etter et kvarters spill, og Claus Haraldseid fikk nettsus og doblet ledelsen for Tigerberget 2 et kvarter før pause. Ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Birkedal satte inn 3-0 for Tigerberget 2, og 24-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Tigerberget 2. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Våg 2 pyntet på resultatet

Etter 65 minutter økte avstanden mellom lagene da Jone Jr. Mikkelsen satte inn 5-0. Våg 2 reduserte til 1-5 ti minutter senere, og Våg 2 scoret etter 80 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-2.

Tigerberget 2s Florian Lazis fikk gult kort. For Våg 2 fikk Marius Kårigstad Andersen og Lavdim Dervisholli gult kort.

Klatret til andreplass

Etter søndagens kamp er Tigerberget 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Våg 2 ligger på åttendeplass med ett poeng.

Tom Helge Ågedal var dommer i kampen.

Våg 2 bryner seg på Just 2 27. april, mens Tigerberget 2 spiller neste kamp mot Solbygg dagen etter.