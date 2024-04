Yemane sendte Egge/Steinkjer i føringen da han satte inn 1-0 etter 20 minutter, og Egge/Steinkjer-angriperen doblet ledelsen da han satte inn 2-0 seks minutter senere. Et kvarter før sidebytte var hattricket et faktum for samme spiller, og Emre Amadeus Binde økte til 4-0 for Egge/Steinkjer ti minutter senere. Viktor Dalbu satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Egge/Steinkjer tre minutter før hvilen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 5-0.

Dominerte andre omgang

Bendik Garnvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Egge/Steinkjer, og ti minutter ut i andreomgangen la Johannes Svanem Rolitrø på til 7-0 for Egge/Steinkjer. Rett etterpå scoret Garnvik igjen da han gjorde 8-0, og Dalbu scoret sitt andre mål da han gjorde 9-0 etter et kvarter av andre omgang. Etter 78 minutters spill reduserte Trond ved Marius Hovde Johansen. Dermed endte oppgjøret 9-1.

Egge/Steinkjers Jonathan Smalås fikk gult kort. For Trond fikk Nicolai Thancke Larsen og Eirik Eikenes Sæveraas gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Erlend Tømmerås Røkke var dagens dommer.

Trond spiller neste kamp mot Astor 2 24. april, mens Egge/Steinkjer prøver seg mot Byåsen TF 1. mai.