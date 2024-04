Charles Isac Mc Donald ga Malvik 3/Hommelvik 3 ledelsen tidlig med sin scoring etter kun sju minutters spill, og Malvik 3/Hommelvik 3 doblet ledelsen da Adam El-Kelish Walden satte inn 2-0. Amund Nilsen Holtan gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 ti minutter senere, og samme spiller sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 28 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-2.

Malvik 3 / Hommelvik 3 sikret seieren

Sparbu/Byafossen-spilleren sikret seg hattrick da han la på til 3-2 ett minutt etter sidebytte, men Trym Johan Hobæk sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Torvik ga Malvik 3/Hommelvik 3 ledelsen igjen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 3-4.

Sondre Trelstad Bakkevold fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Arne Andreas Valstad dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sparbu/Byafossen spiller mot Remyra 2 23. april, mens Malvik 3/Hommelvik 3 spiller neste kamp mot Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 to dager senere.