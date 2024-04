Et kvarter før sidebytte tok Herkules 2 ledelsen ved Frikk Andreas Hoff Nordberg, men Urædd 2 utlignet til 1-1 da Noah Alexander Severin satte ballen i mål fem minutter senere. Alan Hamam sørget for at Herkules 2 tok ledelsen igjen med sin scoring etter 35 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 1-2.

Målbonanza etter hvilen

Sander Årsandøy Grothaug scoret 3-1-målet noen minutter etter hvilen, og Herkules 2 rykket ytterligere ifra da en av lagets spillere økte ledelsen ni minutter ut i andreomgangen. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Alan Hamam satte inn 5-1 for Herkules 2, og Mats Halland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for samme lag. Etter 58 minutters spill fullførte Alan Hamam sitt hattrick. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-7.

Ny runde - nye muligheter

Geir Jung Næss var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Urædd 2 spiller neste kamp mot Storm/Siljan 2 25. april, mens Herkules 2 spiller neste kamp mot Tollnes 2.