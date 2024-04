Skjæran sørget for ledelse da hun satte inn 1-0-målet allerede etter åtte minutters spill. Ett minutt senere ble vondt til verre for Neset/Aasguten, da Hedda Berre Stensen doblet ledelsen for Levanger 2. etter 13 minutter økte avstanden mellom lagene da Sandra Sundal Mæhla satte inn 3-0 for Levanger 2. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-3.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Skjæran (Levanger 2) satte inn et straffespark etter 66 minutters spill. Åtte minutter senere fikk Levanger 2 straffe, og Silje Hildrum Saksvoll scoret fra krittmerket. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 0-5.

Neset/Aasgutens Ada Margrethe Pedersen Winge fikk gult kort.

Slik spilles neste runde

Tor Heimdal dømte oppgjøret.

29. april er det ny kamp for Neset/Aasguten. Da møter de Vuku. Levanger 2 skal måle krefter med Vuku 2. mai.