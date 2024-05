Minde tok ledelsen da Brage Nøddebo Markeseth scoret fire minutter før sidebytte, og ett minutt senere scoret Minde-angriperen sitt andre mål da han gjorde 2-0. Austrheim reduserte til 1-2 ved Liam Nordgulen Lund etter 35 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Var suverene i andre omgang

Fem minutter ut i andre omgang vartet Brage Nøddebo Markeseth opp med hattrick. Like etterpå reduserte Lucas Sårheim Haugland til 2-3 for Austrheim. Byrge Solheim Fjordheim sørget for jubel da han satte inn 4-2 etter 43 minutters spill, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Minde. Lucas Sårheim Haugland scoret sitt andre mål da han gjorde 3-5 ni minutter senere. Hauk Elias Albertsen Lorntzsen satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før full tid, og seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Viktor Remøy Wiik satte inn 7-3. Sigurd Rysjedal økte til 8-3 for vertene tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 8-3.

Leder serien

Dermed har Minde vunnet tre kamper på rad.

Etter lørdagens kamp er Minde på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Austrheim ligger på sjuendeplass med ett poeng.

Olav Britanus Erdal Mo var dagens dommer.

I neste runde skal Austrheim måle krefter med Voss 2 9. mai. Minde møter Voss 2 25. mai.