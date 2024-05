Etter halvspilt kamp hadde ingen av lagene klart å få ballen i mål. Dermed sto det 0-0 til pause.

Amazon Grimstad var suverene i andre omgang

Kamilla Bruhjell sendte Amazon Grimstad i føringen noen minutter etter pause, og noen minutter ut i andreomgangen doblet Amazon Grimstad ved Caminda Olsen. Amazon Grimstad økte ledelsen da Omdal satte ballen i nettet etter 57 minutters spill. Dermed var stillingen 3-0, og rett etterpå la samme spiller på til 4-0. Nanset reduserte til 1-4 ved Helene Ihlen et kvarter før slutt. Innbytter Ida Jensen økte ledelsen for Amazon Grimstad da hun satte inn 5-1 fire minutter senere, og Lise Farstad la på til 6-1 etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-6.

Nansets Elisabeth Jeppesen fikk se det gule kortet.

Amazon Grimstad klatrer til femteplass

Etter søndagens kamp er Nanset på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Amazon Grimstad er nummer fem med seks poeng.

Terje Skifjeld var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Amazon Grimstad bryner seg på Bryne 11. mai, mens Nanset spiller neste kamp mot Haugesund dagen etter.