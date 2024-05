Mathias Esborg ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet allerede etter to minutter, og Inocentiu Pavlicu fikk nettsus og doblet ledelsen for Drangedal et kvarter før pause. Esborg satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter senere, og Einar Alexander Voje Odden økte ledelsen da han satte inn 4-0 tre minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 4-0.

Dominerte i andreomgang

Etter 62 minutters spill økte Drangedal ved 26-åringen, og etter 79 minutter økte avstanden mellom lagene da Jonas Monrad Thoresen satte inn 6-0 for Drangedal. Fedaa Wiliam Sbeih satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Drangedal. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-0.

Drangedals Espen Refsdal og Qasem Mohammad Sheherli pådro seg gult kort. For Seljord fikk Skjult personinfo og Stephen Gaston Kalavo gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Det var sesongens første seier for Drangedal.

Etter tirsdagens kamp ligger Drangedal på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Seljord er på åttendeplass med tre poeng.

Pål Michael Solis var dagens dommer.

I neste runde skal Seljord måle krefter med Eidanger 2 7. mai. Drangedal møter Tollnes 2 9. mai.