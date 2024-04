Etter bare to minutter tok Romolslia ledelsen ved Vilja Austeen Hansen. Ett minutt senere ble vondt til verre for Leik, da Hanssen doblet ledelsen for Romolslia. Andrea Esphaug Moen reduserte til 1-2 noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2 etter første omgang.

Romolslia holdt unna

Vilja Austeen Hansen scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-1 etter 46 minutters spill. Fire minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Emilie Belsvik reduserte til 2-3, og Mina Gåsbakk sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3. Ett minutt før slutt scoret Hanssen sitt andre mål da hun gjorde 4-3. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-4.

Tok over andreplassen

Etter mandagens kamp er Leik på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Romolslia ligger på andreplass med seks poeng.

Salih Yildirim var kampleder.

I neste runde skal Romolslia måle krefter med Kolstad 6. mai. Leik møter Nidelv 2 9. mai.