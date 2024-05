Åfoss tok ledelsen ved en spiller allerede etter sju minutter, og noen minutter før pause doblet en av lagets spillere ledelsen til Åfoss. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Åfoss vant etter målrik andreomgang

Henrik Douglas Plich satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Åfoss noen minutter ut i andre omgang. Olaf Sætra Erikstein gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 etter 45 minutters spill, og fem minutter senere reduserte Skarphedin ved Sondre Sveinsson. Viktor Emil Jensen scoret for Åfoss etter 58 minutter, slik at resultattavla viste 4-2. En spiller reduserte til 3-4 seks minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-3.

Poengjakten fortsetter

Etter tirsdagens kamp ligger Åfoss på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Skarphedin er på fjerdeplass med seks poeng.

Milot Nuha var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 15. mai. Åfoss skal spille mot Gulset 2, mens Skarphedin møter Brevik.