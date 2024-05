Ørsta/Hovdebygda tok ledelsen da Amdam scoret etter 31 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 0-1.

Ørsta / Hovdebygda var suverene i andre omgang

Sigurd Nupen Jensson fikk nettsus og doblet ledelsen for Ørsta/Hovdebygda ett minutt etter pause, og Abibakar Ali Omar la på til 3-0 for Ørsta/Hovdebygda etter 59 minutter. Steffen Ervik Rekkbø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Ørsta/Hovdebygda, og Sigurd Hjellegjerde Aam økte ledelsen da han satte inn 5-0 ni minutter senere. Fem minutter før slutt scoret Amdam sitt andre mål da han gjorde 6-0. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-6.

Noah Iversen Bratseth (Aksla G16) og Nikolai Arne Sæbønes Tangen (Ørsta/Hovdebygda G16) fikk begge gult kort.

Topper tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Aksla på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Ørsta/Hovdebygda er på førsteplass med sju poeng.

Morten André Stokke var dagens dommer.

10. mai er det ny kamp for Aksla. Da møter de Rollon/Guard. Ørsta/Hovdebygda skal måle krefter med Blindheim samme dag.