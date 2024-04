Trygg/Lade fikk en kjempestart på kampen da Eline Solem Thoresen sendte laget sitt i føringen etter bare to minutters spill, og et kvarter før pause scoret Trygg/Lade-angriperen igjen da hun gjorde 2-0. Samme spiller laget hattrick da hun la på til 3-0 sju minutter senere. Eline Lium Wilhelmsen reduserte for KIL/Hemne etter 26 minutter. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 1-3.

Bortelaget dro ifra

Noen minutter etter sidebytte var KIL/Hemne uheldig og scoret selvmål. Eline Solem Thoresen scoret sitt fjerde mål da hun gjorde 5-1 ti minutter ut i andreomgangen. Seks minutter senere reduserte KIL/Hemne da en spiller satte inn 2-5-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-5.

Trygg / Lade leder serien

Det var Trygg/Lades tredje seier på rad, og de har dermed full pott i årets sesong.

Etter mandagens kamp er KIL/Hemne nummer fem på tabellen med fire poeng, mens Trygg/Lade er på førsteplass med ni poeng.

6. mai er det ny kamp for KIL/Hemne. Da møter de Lensvik. Trygg/Lade skal måle krefter med Ranheim samme dag.