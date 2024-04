Odd 2 tok ledelsen ved Magnus Kiste-Johnsen etter kun ni minutters spill. Ved pause var stillingen 0-1.

Sola pådro seg utvisning

Jøran Osland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Et kvarter før full tid ble Solas Isak Asheim sendt av banen da han fikk sitt andre gule kort, men Sebulonsen sendte Sola i ledelsen fire minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-1.

Solas Isak Mydland Dahlseng fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Sola på tredjeplass på tabellen med åtte poeng, mens Odd 2 er på tiendeplass med fire poeng.

Aleksander Skjold Vermundsen var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 4. mai. Sola skal spille mot Vigør, mens Odd 2 møter Brodd.