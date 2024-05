Da pausesignalet lød, hadde ingen av lagene fått ballen i mål. Dermed sto det 0-0 midtveis.

Herd sikret tre poeng

Hødd tok ledelsen da Mali Hegvik Øvrebø scoret noen minutter ut i andreomgangen, men Zang sørget for balanse i Herd-regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 41 minutters spill. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-1 etter 58 minutter, og Live Ryste Norstrand sørget for at stillingen var 3-1 sju minutter senere. Tre minutter før slutt reduserte Hødd ved en spiller. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3.

Tok steg på tabellen

Etter oppgjøret har både Hødd og Herd seks poeng.

Geir Tjervaag var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hødd spiller neste kamp mot Aksla/Guard/Rollon 8. mai, mens Herd spiller mot Spjelkavik 15. mai.