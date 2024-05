Filip Sæther Bordom sendte Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy i føringen etter elleve minutter, men Fredrik Digernes Nossen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Bordom scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 etter 28 minutters spill, men Langevåg utlignet til 2-2 da Nossen satte ballen i mål to minutter senere. Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy tok ledelsen på nytt da Mateo Madrigal-Valderhaug satte inn 3-2 etter 37 minutter. Ved pause sto det 2-3.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Iver Standal utlignet da han satte inn 3-3. Etter et kvarter av andre omgang var Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy uheldig og scoret selvmål. Åtte minutter senere var hattricket et faktum for Nossen. Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy gjorde 4-5 to minutter før slutt. Peder Vågnes Schjelderup scoret 6-4-målet to minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-4.

Langevågs Casper Anderssen-Skrede, Peder August Finholt Solevåg og Standal fikk se det gule kortet. For Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy fikk Denis Titov gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter mandagens kamp er Langevåg nummer tre på tabellen med sju poeng, mens Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy er på åttendeplass med tre poeng.

Arve Toven dømte oppgjøret.

13. mai skal Langevåg møte Aksla, mens Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy møter Hødd.