Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord tok ledelsen da Mathea Karlsen Legreid scoret etter bare ti minutter, men Liepa Risakovaite sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 seks minutter senere. Rikke Dalen Hagen sendte Njardar/Tysnes i ledelsen da hun satte inn 2-1 fire minutter før pause. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Målshow etter pause

Sløgedal scoret for Njardar/Tysnes ett minutt etter sidebytte, slik at resultattavla viste 3-1. Seks minutter senere scoret samme spiller igjen da hun gjorde 4-1, og etter 63 minutters spill fullførte Njardar/Tysnes-spilleren sitt hattrick. Martha Nødland Austvik la på til 6-1 for Njardar/Tysnes da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Evelyn Folgerø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for samme lag rett etterpå. M. Austvik scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 8-1 fire minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 8-1.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Njardar/Tysnes nummer tre på tabellen med fire poeng, mens Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord er på sjuendeplass med null poeng.

Birger Grov dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord måle krefter med Odda, mens Njardar/Tysnes møter Trott/Solid/Stord.