Lyngbø tok ledelsen tidlig ved Broholm. Etter 13 minutter ble vondt til verre for Sotra, da Ingrid Elizabeth Menzies doblet ledelsen for Lyngbø. Lyngbø rykket ytterligere ifra da Dina Hellebust Hegerberg økte ledelsen fem minutter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Lyngbø økte ledelsen

Lena Øksvang Risa la på til 4-0 for Lyngbø etter 56 minutters spill, og Astrid Bolstad Blikra økte ledelsen for Lyngbø da hun satte inn 5-0 etter 67 minutter. Sju minutter senere reduserte Emma Haugland Jensen til 1-5 for Sotra. To minutter før slutt scoret Broholm sitt andre mål da hun gjorde 6-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-6.

Lyngbø leder serien

Etter tirsdagens kamp er Sotra på sjetteplass på tabellen med ni poeng, mens Lyngbø er på topp i divisjonen med 27 poeng.

Mathias Fremstad Nymo var dommer.

Sotra spiller neste kamp mot Førde 20. mai, mens Lyngbø bryner seg på Fyllingsdalen 2 dagen etter.