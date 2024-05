Et kvarter før pause tok Osterøy ledelsen ved Philip Alver Sylta, men ni minutter senere scoret Leon Aleksander Schumacher Hopland for Åsane 3. Ved pause var stillingen 1-1.

Straffemål

Philip Alver Sylta sørget for at Osterøy tok ledelsen igjen med sin scoring etter 46 minutters spill, og Osterøys Loke Solberg Loftås scoret fra straffemerket etter 60 minutter. Philip Alver Sylta sikret seg hattrick da han la på til 4-1 seks minutter senere. Hopland gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-4.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Åsane 3 på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Osterøy er nummer tre med sju poeng.

Natcha Thaithani dømte oppgjøret.

I neste runde skal Åsane 3 måle krefter med Stanghelle/Dale/Vaksdal 21. mai, mens Osterøy møter Sandviken/Varegg 2 samme dag.