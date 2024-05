Theo Ødegaard ga Aksla 2 ledelsen tidlig i oppgjøret med sitt mål allerede etter fem minutter, men Biruk Samson Tilahun sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ett minutt senere. Samme spiller ga Herd 2 ledelsen etter et kvarter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-1.

Dominerte etter hvilen

Herd 2-spilleren gjorde hattrick etter 60 minutter, og Benjamin Sun Sæther økte ledelsen for Herd 2 da han satte inn 4-1 seks minutter senere. Biruk Samson Tilahun scoret igjen da han gjorde 5-1 etter 70 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-1.

Nye poeng skal deles ut

Etter tirsdagens kamp ligger Herd 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Aksla 2 er på sjetteplass med null poeng.

Jørgen Kravik var dommer i kampen.

9. mai er det ny kamp for Aksla 2. Da møter de Hødd 3. Herd 2 skal måle krefter med Valldal/NEG 14. mai.