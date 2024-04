Synne Hus Skibenes ga Gneist 3 ledelsen tidlig i kampen etter kun seks minutter, og Nordås scoret og doblet ledelsen for Gneist 3 fire minutter senere. Etter 14 minutters spill reduserte Guro Skår Bergesen til 1-2 for Fitjar, og samme spiller sørget for balanse i Fitjar-regnskapet da hun satte inn 2-2 like etterpå. Gneist 3 tok føringen på nytt da Nordås satte inn 3-2 etter 25 minutter, men Michelle Skår-Nilsen utlignet til 3-3 da hun satte ballen i mål ett minutt senere. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 3-3.

Gneist 3 sikret tre poeng

Nordås gjorde hattrick noen minutter ut i andre omgang, og Skibenes scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-3 sju minutter ut i andreomgangen. Linnea Prestbø reduserte til 4-5 for Fitjar etter 61 minutters spill. Nordås scoret igjen da hun gjorde 6-4 rett etterpå. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-4.

Gneist 3 topper serien

Dermed har Gneist 3 vunnet tre kamper på rad.

Etter torsdagens kamp er Gneist 3 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Fitjar ligger på andreplass med seks poeng.

Saman Issam Hussien var kampleder.

I neste runde skal Gneist 3 måle krefter med Austrheim 2. mai. Fitjar møter Smørås 2 9. mai.