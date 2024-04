Aslaksen sendte Torridal i ledelsen etter 14 minutter. Like etterpå ble vondt til verre for Randesund 2, da Jonas Askevold Vaaler doblet ledelsen for Torridal. Martin Tallaksen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Torridal, og etter 45 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Aslaksen satte inn 4-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-0.

Randesund 2 reduserte

Etter 70 minutter reduserte Randesund 2 ved Kristoffer Andre Hornnes. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-1.

Spennende runde i vente

Frank Gilbertson var dommer i kampen.

22. april er det ny kamp for Torridal. Da møter de Fløy 2. Randesund 2 skal måle krefter med Grane Arendal samme dag.