Lyngdal fikk et forsprang da Juli Kristine Sanden Berntsen satte inn 1-0 etter et kvarter, men fem minutter før hvilen utlignet Zeynep Gokpinar for Våg. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Lyngdal hadde grunn til å juble

Lyngdal tok ledelsen igjen ved Andreassen da det var spilt en halv time i andre omgang. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-2.

Lyngdal leder serien

Etter fredagens kamp er Våg på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Lyngdal ligger på førsteplass med seks poeng.

Bernt Karl Ødegård var dagens dommer.

I neste runde skal Lyngdal måle krefter med Kvinesdal 23. april. Våg møter Kvinesdal 26. april.