Camilla Sundgot sendte Hasundgot i føringen da hun satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og Oda Oline Tan Dimmen fikk nettsus og doblet ledelsen for Hasundgot etter kun ti minutter. Ida Marø Vågen la på til 3-0 for Hasundgot noen minutter før pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Måltørke etter pause

Til tross for mange tapre forsøk gjennom andre omgang, maktet ingen av lagene å finne nettmaskene etter hvilen. Dermed endte kampen 3-0.

Ny runde - nye muligheter

Birger Elias Breivik dømte kampen.

I neste runde skal Hasundgot møte Vanylven, mens Ørsta 2 møter Sunnylven.