Lånke 2 fikk en pangåpning på kampen da Odin Reitan Sandnes sendte laget sitt i ledelsen allerede etter sju minutters spill, men Jonas Tørring Lund sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ni minutter senere. Charlottenlund 3 gikk opp i 2-1-ledelse etter 23 minutter, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 rett etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Lånke 2 hentet inn ledelsen og sikret poeng

Et kvarter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Sandnes reduserte til 2-3, og Simon Eide Brandsæter utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål seks minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-3.

Adrian Kristensen Aar (Charlottenlund 3 G16) og Sandnes (Lånke 2 G16) fikk begge gult kort.

Topper serien

Etter onsdagens kamp er Lånke 2 på topp i serien på tabellen med fire poeng, mens Charlottenlund 3 er nummer fem med ett poeng.

Mohamad Safri var dommer i kampen.

29. april skal Lånke 2 møte Selbu 2, mens Charlottenlund 3 møter Ranheim 3.