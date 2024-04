Syversen ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet allerede i første minutt, men Eric Veland Hjelmtveit utlignet for Austrheim ni minutter senere. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-1.

Sotra 2 var suverene i andre omgang

Ingvar Kolbjørnsen sørget for at Sotra 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring noen minutter ut i andreomgangen, og Lars Ove Njøten Rosten gjorde 3-1 etter et kvarter av andre omgang. Ett minutt før slutt scoret Syversen sitt andre mål da han gjorde 4-1. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-1.

Austrheims Hamza Hasan Almasalmah og Nikolai Tveiten fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Det var Austrheims andre tap på rad.

Etter søndagens kamp ligger Sotra 2 på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Austrheim er på tolvteplass med null poeng.

Øyvind Bøen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Austrheim spiller mot Kvernbit 19. april, mens Sotra 2 spiller neste kamp mot Radøy to dager senere.