Første omgang ble en målløs affære. Det sto 0-0 til pause.

Scoret på straffespark

Brage Berg Pedersen ga Hønefoss ledelsen etter 62 minutter, og Svensson doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 ett minutt senere. Etter 73 minutters spill fikk Hønefoss straffe. Samme spiller scoret fra ellevemetersmerket, og samme mann (Hønefoss) scoret fra ellevemeteren ti minutter senere. Pedersen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Hønefoss, og etter 90 minutter økte avstanden mellom lagene da August Randers satte inn 6-0. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-0.

Hønefoss' Durim Muqkurtaj og Ahmed El-Amrani pådro seg gult kort. For Ulfstind fikk Martin Larsen Traasdahl og Jørgen Indal gult kort.

Hønefoss klatrer til fjerdeplass

Det var Ulfstinds andre nederlag på rad.

Etter søndagens kamp er Hønefoss nummer fire på tabellen med tre poeng, mens Ulfstind er på 13. plass med null poeng.

Adrian Forsberg var dommer i kampen. 690 tilskuere hadde tatt turen til Aka Arena.

21. april er det ny kamp for Ulfstind. Da møter de Kongsvinger 2. Hønefoss skal måle krefter med Fredrikstad 2 22. april.