Charlottenlund fikk en pangåpning på kampen da Mikael Flønes Spjøtvold sendte laget sitt i ledelsen allerede etter seks minutters spill, og Noah Engeseth fikk nettsus og doblet ledelsen to minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-0.

Charlottenlund var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Spjøtvold satte inn 3-0 for Charlottenlund, og etter 52 minutter fullførte samme spiller sitt hattrick. Sander Tendeland var uheldig og satte ballen i eget mål for Melhus/Gimse rett etterpå. Etter 67 minutters spill reduserte Melhus/Gimse da Julian Lehn Teigseth satte inn 1-5-målet. Engeseth scoret igjen da han gjorde 6-1 to minutter før slutt, og Charlottenlund rykket ytterligere ifra da Arian Delgadillo Adserø økte ledelsen to minutter senere. Etter 80 minutter økte avstanden mellom lagene da Spjøtvold satte inn 8-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 8-1.

Kevin Ronaldinho Malin fikk se det gule kortet.

Charlottenlund klatrer til tredjeplass

Etter søndagens kamp er Charlottenlund på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Melhus/Gimse er nummer tolv med null poeng.

Kenneth Kjelaas var dagens dommer.

21. april er det ny kamp for Charlottenlund. Da møter de Steinkjer. Melhus/Gimse skal måle krefter med Freidig samme dag.