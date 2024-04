Spjelkavik fikk en kjempestart på kampen da Ivar Per Lausund Farstad sendte laget sitt i føringen før det første minuttet var omme, og Noah Ottersen scoret og doblet ledelsen for Spjelkavik. Seljeset økte til 3-0 for Spjelkavik etter 13 minutter, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 rett etterpå. William Sigurd Kolseth la på til 5-0 for Spjelkavik etter 25 minutters spill, og Mathias Gangsøy økte ledelsen da han satte inn 6-0 seks minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 6-0.

Dro ifra

Sju minutter etter pause var hattricket et faktum for Seljeset, og like etterpå scoret Ottersen igjen da han gjorde 8-0. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 8-0.

Spjelkaviks Tobias Lund Reite fikk gult kort. For Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy fikk Lars Giske Skjong og Kristian Rendal Roald gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Ian William Elkington dømte oppgjøret.

Spjelkavik spiller neste kamp mot Aksla 20. april, mens Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy bryner seg på Emblem to dager senere.