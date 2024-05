Simon Falk Skodjevåg sendte Hødd i føringen da han satte inn 1-0 etter tolv minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Økte ledelsen

Pål-André Selimovic Volstad utlignet da han satte inn 1-1 noen minutter ut i andre omgang. Jan André Corpuz Nedregård sendte Hødd i ledelsen igjen etter 67 minutters spill, og Elias Holstad Walaunet sørget for at stillingen var 3-1 ni minutter før slutt. To minutter senere økte avstanden mellom lagene da Lavrans Gustavsen satte inn 4-1. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-1.

Hødd klatrer til sjuendeplass

Hødd tok sin første seier i årets sesong.

Etter mandagens kamp ligger Hødd på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Spjelkavik er på sjetteplass med seks poeng.

Jan Erik Bratteberg var dommer i oppgjøret.

13. mai skal Hødd møte Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy, mens Spjelkavik møter Blindheim.