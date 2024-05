Malin Telhaug sendte Hægebostad i ledelsen etter 17 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Cathrine Sofie Åsly sørget for balanse i Flekkefjord-regnskapet da hun satte inn 1-1 noen minutter ut i andreomgangen, og Log sendte Flekkefjord i føringen da hun satte inn 2-1 etter et kvarter av andre omgang. To minutter senere scoret Flekkefjord-angriperen sitt andre mål da hun gjorde 3-1, og et kvarter før full tid var hattricket et faktum for samme spiller. Stine Sira Hansen satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Flekkefjord. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-1.

Tok over andreplassen

Etter torsdagens kamp er Flekkefjord nummer to på tabellen med ti poeng, mens Hægebostad er på sjuendeplass med null poeng.

Richard Sannes var dagens dommer.

7. mai skal Flekkefjord møte Kvinesdal, mens Hægebostad møter Lyngdal.